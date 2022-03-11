Пограничники вернули родным 4 маленьких найденышей и помогли пересечь границу больному ребенку

В Государственной пограничной службе призвали пристально следить за своими детьми – на границе легко потерять малыша. Пограничники заверили, что следят за тем, чтобы потерянные дети возвращались к своим родителям и опекунам.

В ГПСУ рассказали, что за несколько последних дней пограничники нашли и вернули нескольких малышей, которые не смогли встретиться со своими родственниками.

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Призываем родителей и сопровождающих детей! Во время пересечения государственной границы, будьте бдительны и не оставляйте своих детей без внимания!

– написали в ведомстве.

Полный текст сообщения:

Чужих детей не бывает: пограничники призывают пристально следить за своими малышами на границе

К сожалению, вооруженная агрессия россии заставляет наших детей привыкать к постоянным обстрелам, жизни в застенках бомбоубежищ, а также убегать в безопасные страны Европы. Однако на пути к безопасности могут возникать непредсказуемые ситуации, которые прибавляют малышам стресса.

На днях пограничники Львовского отряда вернули родным четырех маленьких найденышей и помогли пересечь границу тяжело больному ребенку.

В первом случае произошло так, что бабушка, сопровождавшая внуков 4 и 6 лет, вышла из поезда заграничного следования и отстала от него. С прибытием железнодорожного состава на границу, пограничники обнаружили двоих детей без сопровождения. Их успокоили, согрели, а потом разыскали и бабушку. После прохождения пограничных процедур малыши с родственницей отправились в Польшу.

В другом случае, довольно рискованно поступила еще одна бабушка 1,5-летнего и 6-летнего малышей. Она подсадила деток в один из следовавших к границе автомобилей, однако четко не договорилась с водителем где и когда должна встретиться со своими внуками. Впоследствии дети оказались у пункта пропуска "Шегини" одни! Однако, как и полагается, пограничники забрали малышей к себе, успокоили, напоили чаем и дождались бабушку, признавшую свою ошибку. Впоследствии они также попали в Польшу.

Еще одного ребенка удалось найти пограничникам на подступах к "Раве-Русской". Информацию о возможной попытке незаконного вывоза получили оперативники ведомства. Через несколько часов ребенок был обнаружен в двигавшейся за границу автомобиле. Однако, как удалось предварительно установить, девочке 2014 года рождения опасность не угрожала. Последующий разбор ситуации осуществляли сотрудники Нацполиции, которым передали ребенка с сопровождающим лицом.

Призываем родителей и сопровождающих детей! Во время пересечения государственной границы, будьте бдительны и не оставляйте без внимания своих детей!

Кроме того, в пункте пропуска "Краковец" мать 2-летней девочки обращалась к путешественникам с просьбой помочь выехать в Польшу автомобилем, поскольку ребенок нуждался в процедуре гемодиализа, и на смежной стороне их уже ждали. Одна из находившихся рядом путешественников обратилась за помощью к пограничникам. Женщину с больным ребенком начали искать в очереди. После прохождения контроля охранники границы посадили мать с ребенком в машину и направили в Польшу.

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