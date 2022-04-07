Пограничники вместе с ВСУ уничтожили пункт обеспечения врага в Харьковской области

7 апреля 2022 , 13:37
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Источник:

Госпогранслужба

Пограничники и бойцы Вооруженных сил продолжают ликвидировать врага в Харьковской области. В частности, уничтожен один из пунктов обеспечения оккупантов.

Пункт обнаружили пограничники – операторы беспилотников увидели его в направлении Харькова.

Кстати Невероятное мастерство: пограничники сбили из автоматов вражеский беспилотник

Координаты сразу передали ВСУ. Военные точно отработали огнем артиллерии.

К слову, оккупанты не оставляют Харьков в покое. За прошедшие сутки, 6 апреля, они 48 раз обстреляли город из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.

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Автор: Ольга Музика