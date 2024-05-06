Украинские пограничники рассказали, что "очаровательная "Сергиетта" спланировала путешествие за границу". На самом деле это был 44-летний житель Золотоноши, переодетый в женщину.
Смотрите также Правительство изменит правила пересечения границы из-за нового закона о мобилизации
До последнего стоял на своем
Он пытался пересечь границу с Румынией.
"Фэшн-лук", макияж с париком – именно в таком виде, имея с собой паспорт сестры, украинец прибыл на Закарпатье,
– говорится в сообщении.
Пограничники быстро разоблачили уклониста, даже несмотря на то, что мужчина до последнего стоял на своем: он – гражданка Украины.
На месте составили протокол. Дело рассмотрит суд.
Пограничники задержали "Сергиетту": смотрите видео
34 уклониста задержали на границе с Украиной
- В Черновицкой области 8 марта правоохранители задержали микроавтобус на границе с Румынией. Транспортное средство было заполнено правонарушителями, которые уклонялись от мобилизации. В Госпогранслужбе отметили, что всего в автобусе находились 34 уклониста. Это были жители десятка областей нашего государства.
- Во время задержания нарушители вели себя вызывающе и не выполняли законных требований пограничников. Пограничники отметили, что управлял транспортным средством человек, которого подозревают в организации незаконного перемещения лиц. Этот водитель некоторое время находится в поле зрения оперативников Госпогранслужбы Украины.
- Водителю заплатили по 10 тысяч евро. В конце концов организатору инкриминировали по статье о переправке лиц через государственную границу Украины. Когда вину мужчины докажут в судебном порядке, то водителю может грозить от 3 до 9 лет лишения свободы.