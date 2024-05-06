Украинские пограничники рассказали, что "очаровательная "Сергиетта" спланировала путешествие за границу". На самом деле это был 44-летний житель Золотоноши, переодетый в женщину.

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До последнего стоял на своем

Он пытался пересечь границу с Румынией.

"Фэшн-лук", макияж с париком – именно в таком виде, имея с собой паспорт сестры, украинец прибыл на Закарпатье,

– говорится в сообщении.

Пограничники быстро разоблачили уклониста, даже несмотря на то, что мужчина до последнего стоял на своем: он – гражданка Украины.

На месте составили протокол. Дело рассмотрит суд.

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