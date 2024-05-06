Українські прикордонники розповіли, що "чарівна "Сергієтта" спланувала подорож за кордон". Насправді ж це був 44-річний мешканець Золотоноші, переодягнений у жінку.
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До останнього стояв на своєму
Він намагався перетнути кордон з Румунією.
"Фешн-лук", макіяж з перукою – саме в такому вигляді, маючи з собою паспорт сестри, українець прибув на Закарпаття,
– мовиться в повідомленні.
Прикордонники швидко викрили ухилянта, навіть попри те, що чоловік до останнього стояв на своєму: він – громадянка України.
На місці склали протокол. Справу розгляне суд.
Прикордонники затримали "Сергієтту": дивіться відео
34 ухилянти затримали на кордоні з Україною
- У Чернівецькій області 8 березня правоохоронці затримали мікроавтобус на кордоні з Румунією. Транспортний засіб був заповнений правопорушниками, які ухилялися від мобілізації. У Держприкордонслужбі зазначили, що всього в автобусі перебували 34 ухилянти. Це були жителі десятка областей нашої держави.
- Під час затримання порушники поводилися зухвало та не виконували законних вимог прикордонників. Прикордонники зазначили, що керував транспортним засобом чоловік, якого підозрюють в організації незаконного переміщення осіб. Цей водій певний час перебуває в полі зору оперативників Держприкордонслужби України.
- Водію заплатили по 10 тисяч євро. Зрештою організатору інкримінували за статтею про переправлення осіб через державний кордон України. Коли провину чоловіка доведуть у судовому порядку, то водієві може загрожувати від 3 до 9 років позбавлення волі.