Пограничники на админгранице с оккупированным Крымом находятся в боевой готовности: фото

Подразделения пограничной службы на админгранице с оккупированным Россией Крымом находятся в боевой готовности.На данный момент пропуск граждан проходит без изменений и осуществляется в пунктах пропуска "Каланчак", "Чаплинка", "Чонгар".

Об этом информируют "Крым. Реалии".

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Сейчас все подразделения Азово-Черноморского регионального управления находятся в боевой готовности. Это, кроме непосредственно регионального управления, Херсонский и Бердянский пограничные отряды. Проведены мероприятия усиления во всех направлениях,

– отметил спикер Госпогранслужбы Максим Сорока.

Он также добавил, что особое внимание при этом сосредоточено на режиме в местах постоянной дислокации подразделений, контрольных пунктах въезда-выезда, организации безопасности граждан, пересекающих админграницу, а также всего персонала.



КППВ "Чонгар" на админгранице с Крымом, 28 ноября 2018 года

Пограничники уверяют, что никаких свобод и прав граждан ограничивать. Сейчас людей пропускают через админграницу в соответствии с действующим законодательством.

Ночью на 26 ноября прошли заседания СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения и вынес этот вопрос на рассмотрение парламента. Вечером 26 ноября Верховная Рада на экстренном заседании приняла постановление о введении в Украине режима военного положения: соответствующее решение поддержали 276 депутатов.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод граждан, в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента Украины.