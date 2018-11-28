Прикордонники на адмінмежі з окупованим Кримом перебувають у бойовій готовності: фото

Підрозділи прикордонної служби на адмінмежі з окупованим Росією Кримом перебувають у бойовій готовності. Наразі беззмінно пропуск громадян здійснюється в пунктах пропуску "Каланчак", "Чаплинка", "Чонгар".

Про це інформують "Крим. Реалії".

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Зараз усі підрозділи Азово-Чорноморського регіонального управління перебувають у бойовій готовності. Це, крім безпосередньо регіонального управління, Херсонський і Бердянський прикордонні загони. Проведено заходи посилення у всіх напрямках,

– зазначив речник Держприкордонслужби Максим Сорока.

Він також додав, що особливу увагу при цьому зосереджено на режимі в місцях постійної дислокації підрозділів, контрольних пунктах в'їзду-виїзду, організації безпеки громадян, які перетинають адмінкордон, а також всього персоналу.



КППВ "Чонгар" на адмінкордоні з Кримом, 28 листопада 2018 року

Прикордонники запевняють, що жодних свобод і прав громадян не обмежуватимуть. Наразі людей пропускають через адмінкордон за чинним законодавством.

Уночі проти 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану та виніс це питання на розгляд парламенту. Увечері 26 листопада Верховна Рада на екстренному засіданні ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану: відповідне рішення підтримали 276 депутатів.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод громадян, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їхнього обмеження, має міститися в Указі Президента України.