Пограничники поймали экс-подчиненного главаря боевиков "Гиви"

На административной границе с оккупированным Крымом украинские пограничники задержали прихвостня оккупантов, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе под руководством главаря боевиков Михаила Толстых с позывным "Гиви".

В 2014 году экс-боевик 1972 года рождения работал в течение двух месяцев в Луганской области водителем одного из так называемых "комендантов", сообщил советник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

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Впоследствии боевик уволился, потому что не получил зарплату, однако затем снова вернулся "на службу" в так называемый местный "комиссариат".

В дальнейшем по приглашению знакомого вступил в штурмовой батальон "Сомали" под руководством тогда еще живого "Гиви", который непосредственно и проводил инструктаж новоприбывших,

– сказал Слободян.

Там мужчина получил позывной "Чингиз" и задачу заниматься подготовкой личного состава службы на контрольно-пропускных пунктах так называемых "республик".

"Через некоторое время разочаровался в службе и идеях фейковых республик, поэтому уволился и работал в городе Алчевск охранником. Имея невысокую заработную плату, в поисках лучшей жизни направился в Москву", – пояснил советник главы ГПСУ.

Однако те условия боевика тоже не удовлетворили. Он через незаконный Керченский мост, а затем и через админграницу пытался попасть в город Киев для поиска работы. Пограничники задержали его 13 апреля.