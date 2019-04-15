Прикордонники спіймали екс-підлеглого ватажка бойовиків "Гіві"

На адміністративному кордоні з окупованим Кримом українські прикордонники затримали посіпаку окупантів, який брав участь у бойових діях на Донбасі під проводом ватажка бойовиків Михайла Толстих із позивним "Гіві".

У 2014 році екс-бойовик 1972 року народження працював протягом двох місяців у Луганській області водієм одного із так званих "комендантів", повідомив радник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.

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Згодом бойовик звільнився, бо не отримав зарплатні, однак потім знову повернувся "на службу" у так званий місцевий "комісаріат".

У подальшому на запрошення знайомого вступив до штурмового батальйону "Сомалі" під керівництвом тоді ще живого "Гіві", який безпосередньо і проводив інструктаж новоприбулих,

– сказав Слободян.

Там чоловік отримав позивний "Чингіз" та завдання опікуватися підготовкою особового складу до служби на контрольно-пропускних пунктах так званих "республік".

"Через деякий час розчарувався у службі та ідеях фейкових республік, тому звільнився та працював у місті Алчевськ охоронцем. Маючи невисоку заробітну платню, в пошуках кращого життя попрямував до Москви", – пояснив радник голови ДПСУ.

Однак тамтешні умови бойовика теж не задовольнили. Він через незаконний Керченській міст, а потім і через адмінмежу намагався потрапити до міста Київ для пошуку роботи. Прикордонники затримали його 13 квітня.