Пограничники США подстрелили россиянина, который пытался нелегально пересечь границу

Американские пограничники ранили россиянина, которого подозревают в незаконном пересечении границы с Мексикой. Теперь задержанного ждут допросы ФБР и других силовиков.

Инцидент произошел 14 ноября в 19:15 по местному времени (4:15 утра 15 ноября по Киеву) неподалеку от города Люквилл, штат Аризона, сообщила Служба таможенного и пограничного контроля США.

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Пограничник попытался арестовать подозреваемого в незаконном пересечении границы, но возник конфликт. В результате сотрудник пограничной службы воспользовался оружием.

Мужчину на вертолете доставили в госпиталь города Финикс. В ближайшее время он будет находиться в больнице. Расследованием инцидента уже занимаются сотрудники ФБР.

Представители службы уточнили, что состояние гражданина РФ оценивается как удовлетворительное, а дальнейшее развитие событий вокруг инцидента зависит от решений местных органов прокуратуры.

Как отреагировали в России

Консульство РФ в США подтвердило факт ранения своего гражданина при попытке нелегально пересечь границу. Там также подтвердили его госпитализацию. Дипломаты обнародовали данные о личности нарушителя – это 37-летний Евгений Глущенко.

Между тем Генеральное консульство РФ в Гюстоне пытается получить доступ к раненому россиянину.