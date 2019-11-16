04:35
16 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін планує втечу. Скандальна форма російських футболістів
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 листопада
      Вєсті.UA: Дубінський замінить Ляшка у Раді. Шуфрич переписує історію
      Вєсті.UA
      20:43, 15 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Прикордонники США підстрелили росіянина, який намагався нелегально перетнути кордон

      167 Читать новость на русском
      Розслідуванням займається ФБР / РИА

      Американські прикордонники поранили росіянина, якого підозрюють в незаконному перетині кордону з Мексикою. Тепер на затриманого чекають допити ФБР та інших силовиків.

      Інцидент стався 14 листопада о 19:15 за місцевим часом (4:15 ранку 15 листопада за Києвом) неподалік від міста Люквілл, штат Арізона, повідомила Служба митного та прикордонного контролю США.

      Цікаво: СБУ затримала одного зі світових лідерів "Ісламської держави"

      Прикордонник спробував заарештувати підозрюваного в незаконному перетині кордону, але виник конфлікт. В результаті співробітник прикордонної служби скористався зброєю.

      Чоловіка на вертольоті доправили в госпіталь міста Фінікс. Найближчим часом він перебуватиме в лікарні. Розслідуванням інциденту вже займаються співробітники ФБР.

      Представники служби уточнили, що стан громадянина РФ оцінюється як задовільний і не погіршується, а подальший розвиток подій навколо інциденту залежить від рішень місцевих органів прокуратури.

      Як відреагували в Росії

      Консульство РФ в США підтвердило факт поранення свого громадянина під час спроби нелегально перетнути кордон. Там також підтвердили госпіталізацію чоловіка. Дипломати оприлюднили дані про особу порушника – це 37-річний Євген Глущенко.

      Тим часом Генеральне консульство РФ в Гюстоні намагається отримати доступ до пораненого росіянина.

       

      Як отримати одночасний оргазм з партнером
      15 листопада
      2742
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини США Новини Росії Мексика
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Мирные" инициативы урегулирования конфликта на Донбассе: как Кремль решил выйти сухим из воды
      15 листопада , 22:00 "Мирные" инициативы урегулирования конфликта на Донбассе: как Кремль решил выйти сухим из воды
      Блог Медіа 5097
      Как на одной территории существуют две Украины
      15 листопада , 21:30 Как на одной территории существуют две Украины
      Павло Казарін 590
      Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      15 листопада , 20:35 Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      Наталя Боднар 5772
      Охота на Трампа: неубедительное телешоу демократов
      15 листопада , 20:30 Охота на Трампа: неубедительное телешоу демократов
      Іван Яковина 317
      Росія висуває нові умови по Донбасу: як Україні використати "геніальні" ідеї Путіна
      15 листопада , 20:01 Росія висуває нові умови по Донбасу: як Україні використати "геніальні" ідеї Путіна
      Інна Жолобович 2591
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук