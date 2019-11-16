Прикордонники США підстрелили росіянина, який намагався нелегально перетнути кордон
Американські прикордонники поранили росіянина, якого підозрюють в незаконному перетині кордону з Мексикою. Тепер на затриманого чекають допити ФБР та інших силовиків.
Інцидент стався 14 листопада о 19:15 за місцевим часом (4:15 ранку 15 листопада за Києвом) неподалік від міста Люквілл, штат Арізона, повідомила Служба митного та прикордонного контролю США.
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Прикордонник спробував заарештувати підозрюваного в незаконному перетині кордону, але виник конфлікт. В результаті співробітник прикордонної служби скористався зброєю.
Чоловіка на вертольоті доправили в госпіталь міста Фінікс. Найближчим часом він перебуватиме в лікарні. Розслідуванням інциденту вже займаються співробітники ФБР.
Представники служби уточнили, що стан громадянина РФ оцінюється як задовільний і не погіршується, а подальший розвиток подій навколо інциденту залежить від рішень місцевих органів прокуратури.
Як відреагували в Росії
Консульство РФ в США підтвердило факт поранення свого громадянина під час спроби нелегально перетнути кордон. Там також підтвердили госпіталізацію чоловіка. Дипломати оприлюднили дані про особу порушника – це 37-річний Євген Глущенко.
Тим часом Генеральне консульство РФ в Гюстоні намагається отримати доступ до пораненого росіянина.
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