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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Пограничники задержали украинца, который помогал провести "референдум" на Донбассе

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Задержали украинца, который помогал проводить псевдореферендум
Задержали украинца, который помогал проводить псевдореферендум / Фото из открытых источников

На границе с Россией пограничники Луганского отряда из состава Объединенных сил задержали гражданина Украины, который помогал организовать псевдореферендум в Луганской области.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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Происшествие случилось вечером 22 августа на украинско-российской границе. Задержали гражданина Украины 1990 года рождения, который пытался покинуть территорию Украины через пункт пропуска "Меловое".

Предварительно установлено, что он подозревается в причастности к деятельности НВФ на неподконтрольной территории Украины,
– сообщили в ГПСУ.

В ведомстве добавили, что передали задержанного представителям Нацполиции в Луганской области.

Напомним, так называемый "глава Народного совета ДНР" Денис Пушилин заявляет, что на оккупированных территориях может быть проведен еще один "референдум".

Теги: Новости политики Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе "Референдум" на Донбассе
Источник: 24 Канал
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