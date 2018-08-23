Прикордонники затримали українця, який допомагав провести "референдум" на Донбасі

На кордоні з Росією прикордонники Луганського загону зі складу Об’єднаних сил затримали громадянина України, який допомагав організувати псевдореферендум в Луганській області.

Про це інформує Державна прикордонна служба.

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Подія трапилася ввечері 22 серпня на українсько-російському кордоні. Затримали громадянина України 1990 року народження, який намагався покинути територію України через пункт пропуску "Мілове".

Попередньо встановлено, що він підозрюється в причетності до діяльності НЗФ на непідконтрольній території України,

– повідомили в ДПСУ.

У відомстві додали, що передали затриманого представникам Нацполіції в Луганській області.

Нагадаємо, так званий "голова Народної ради ДНР" Денис Пушилін заявляє, що на окупованих територіях може бути проведений ще один "референдум".