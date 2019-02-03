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      Пограничники задержали украинца, перевозившего взрывчатку на Донбассе – фото

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      Пограничники задержали украинца, перевозившего взрывчатку на Донбассе
      Пограничники задержали украинца, перевозившего взрывчатку на Донбассе / Facebook Олег Слободян

      3 февраля на контрольно-пропускном пункте "Гнутово" украинские пограничники задержали водителя, в автомобиле которого обнаружили скрытую взрывчатку.

      Вероятно, что таким образом российско-террористические войска готовят почву для возможных террористических акций, говорится на странице полковника Госпогранслужбы Олега Слободяна в Facebook.

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      Задержанным оказался житель Мариуполя, который утром 3 февраля выехал на временно оккупированную территорию собственным автомобилем, а через несколько часов вернулся обратно со взрывчаткой.

      Скрытые под задним сиденьем две тротиловые шашки весом 400 граммов обнаружили офицеры сектора контрразведки Донецко-Луганского регионального управления совместно с сотрудниками СБУ во время тщательного осмотра автомобиля.

      Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Водитель и автомобиль задержаны.

       

      Теги: Новости Украины Новости Мариуполя Война на Донбассе Госпогранслужба Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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