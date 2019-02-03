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      Прикордонники затримали українця, що перевозив вибухівку на Донбасі – фото

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      Прикордонники затримали українця, що перевозив вибухівку на Донбасі
      Прикордонники затримали українця, що перевозив вибухівку на Донбасі / Facebook Олег Слободян

      3 лютого на контрольно-пропускному пункту "Гнутово" українські прикордонники затримали водія, в автомобілі якого виявили приховану вибухівку.

      Ймовірно, що таким чином російсько-терористичні війська готують підґрунтя для можливих терористичних акцій, йдеться на сторінці полковника Держприкордонслужби Олега Слободяна у Facebook.

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      Затриманий виявився мешканець Маріуполя, який зранку 3 лютого виїхав на тимчасово окуповану територію власним автомобілем, а за кілька годин повернувся назад з вибухівкою.

      Приховані під заднім сидінням дві тротилові шашки вагою 400 грамів виявили офіцери сектору контррозвідки Донецько-Луганського регіонального управління спільно зі співробітниками СБУ під час ретельного огляду автомобіля.

      Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Водія та автомобіль затримано.

       

      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Держприкордонслужба Війна на Донбасі Новини Маріуполя
      Джерело: 24 Канал
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