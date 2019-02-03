17:09
3 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кохання та зрада Пині. Позахмарні статки та маєтки очільника "Газпрому"
      Вєсті Кремля
      19:41, 2 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Путінська пташка в кокошніку. Безглузді поради Азарова
      Вєсті.UA
      19:03, 2 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Герої, які загинули в січні на Донбасі: фото та історії українських військових

      632 Читать новость на русском
      Втрати України на Донбасі у січні
      Втрати України на Донбасі у січні / Ілюстративне фото

      У січні у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі загинули троє українських військових. Це 20-річний Микола Голубєв, 45-річний Микола Семенюк та 53-річний Віталій Губенко.

      Микола Голубєв – родом з Хмельницької області, на службу прийшов влітку 2017 року, повідомили волонтери "Повернись живим". Боєць Микола був старшим солдатом 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

      Читайте також: Проросійські бойовики обстріляли Золоте-5 і звинуватили в цьому українських військових

      Загинув 1 січня під час обстрілу ворожого БМП-1 поблизу Новотошківського на Луганщині. У військового залишилися батьки і молодший брат.

      Донбас ООС втрати
      Микола Голубєв

      Микола Семенюк з позивним "Саїд" воював на Донбасі з 2014 року і пройшов гарячі точки. Так, він брав участь у боях поблизу Старогнатівки та біля Авдіївської промзони. У 2016 році Семенюк підписав контракт зі Збройними силами України. Був заступником командира бойової машини, навідником-оператором в 72-ї окремої механізованої бригади.

      "Саїд" загинув 14 січня внаслідок ворожого обстрілу з великокаліберного кулемета поблизу селища Гладосове. У бійця залишились батьки, дружина і двоє синів.

      Читайте також: Не з порожніми руками приїхали: відео руйнівного удару по позиції бойовиків на Донбасі

      Втрати ООС Донбас
      Микола Семенюк

      Віталій Губенко був прапорщиком, стрільцем 25-го окремого мотопіхотного батальйону ЗСУ "Київська Русь". Він підписав контракт із ЗСУ 2 роки тому. Побратими називали бійця "батюшкою", адже свого часу він закінчив духовну семінарію і, крім прямих обов'язків військового, неофіційно був капеланом.

      Загинув 25 січня, коли ворожа ракета протитанкового зенітного ракетного комплексу влучила у вантажівку з бійцями 54-ї окремої механізованої бригади біля села Катеринівка Луганської області. Губенка поховали у дворі церкви в рідному селі на Київщині. В останній путь його проводжали батьки і сестра.

      Губенко боєць втрати ООС
      Віталій Губенко

      Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон
      сьогодні , 17:00 Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон
      Віталій Дейнега 13
      Хто така Даяна Ястремська: історія 18-річної зірки українського тенісу
      сьогодні , 16:45 Хто така Даяна Ястремська: історія 18-річної зірки українського тенісу
      Ігор Саджениця 1854
      Як не витратити зайвого на навчання в ЄС
      сьогодні , 16:01 Як не витратити зайвого на навчання в ЄС
      Блог Медіа 136
      Тимошенко, Зеленський, Порошенко: хто буде плакати, а хто візьме до рук булаву
      сьогодні , 14:00 Тимошенко, Зеленський, Порошенко: хто буде плакати, а хто візьме до рук булаву
      Крістіна Бердинських 2474
      Українці після Революції Гідності: запалу вистачило ненадовго
      сьогодні , 12:01 Українці після Революції Гідності: запалу вистачило ненадовго
      Артем Овдієнко 1075
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук