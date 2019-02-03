Герої, які загинули в січні на Донбасі: фото та історії українських військових

У січні у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі загинули троє українських військових. Це 20-річний Микола Голубєв, 45-річний Микола Семенюк та 53-річний Віталій Губенко.

Микола Голубєв – родом з Хмельницької області, на службу прийшов влітку 2017 року, повідомили волонтери "Повернись живим". Боєць Микола був старшим солдатом 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

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Загинув 1 січня під час обстрілу ворожого БМП-1 поблизу Новотошківського на Луганщині. У військового залишилися батьки і молодший брат.



Микола Голубєв

Микола Семенюк з позивним "Саїд" воював на Донбасі з 2014 року і пройшов гарячі точки. Так, він брав участь у боях поблизу Старогнатівки та біля Авдіївської промзони. У 2016 році Семенюк підписав контракт зі Збройними силами України. Був заступником командира бойової машини, навідником-оператором в 72-ї окремої механізованої бригади.

"Саїд" загинув 14 січня внаслідок ворожого обстрілу з великокаліберного кулемета поблизу селища Гладосове. У бійця залишились батьки, дружина і двоє синів.

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Микола Семенюк

Віталій Губенко був прапорщиком, стрільцем 25-го окремого мотопіхотного батальйону ЗСУ "Київська Русь". Він підписав контракт із ЗСУ 2 роки тому. Побратими називали бійця "батюшкою", адже свого часу він закінчив духовну семінарію і, крім прямих обов'язків військового, неофіційно був капеланом.

Загинув 25 січня, коли ворожа ракета протитанкового зенітного ракетного комплексу влучила у вантажівку з бійцями 54-ї окремої механізованої бригади біля села Катеринівка Луганської області. Губенка поховали у дворі церкви в рідному селі на Київщині. В останній путь його проводжали батьки і сестра.



Віталій Губенко