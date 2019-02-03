Проросійські бойовики обстріляли Золоте-5 і звинуватили в цьому українських військових

Проросійські бойовики обстріляли селище Золоте-5 на Луганщині і 31 січня та 1 лютого на своїх сайтах звинуватили в обстрілі українських військових. У фейкових повідомленнях бійців звинуватили в обстрілах зі стрілецької зброї, РПГ та іншого місцевих дитсадка, школи та житлових будинків.

Проте українська сторона детально вивчила відстані, профіль висот місцевості, тактико-технічні характеристики застосованого озброєння, напрямок, з якого вівся обстріл, а також порядок розміщення позицій підрозділів Об’єднаних сил та бойовиків, повідомляє Спільний центр контролю і координації сторін. З цього стає зрозумілим, що українські військові не причетні до обстрілів.

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Пошкоджені будівлі розташовані в різних районах, а також у середині щільних забудов житлових кварталів Золотого-5. Найближчі позиції підрозділів Об’єднаних сил розташовані на віддаленні, тому вони аж ніяк не могли застосувати РПГ та стрілецьку зброю, які могли б завдати шкоди житловим будинкам. Крім того, перевищення висот не дозволяє вести вогонь з позицій Об’єднаних сил.