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      Пророссийские боевики обстреляли Золотое-5 и обвинили в этом украинских военных

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      Пророссийские боевики обстреляли Золотое-5 и обвинили в этом украинских военных
      Пророссийские боевики обстреляли Золотое-5 и обвинили в этом украинских военных / Фото из открытых источников

      Пророссийские боевики обстреляли поселок Золотое-5 Луганской области и 31 января и 1 февраля на своих сайтах обвинили в обстреле украинских военных. В фейковых сообщениях бойцов обвинили в обстрелах из стрелкового оружия, РПГ и прочего местных детсада, школы и жилых домов.

      Однако украинская сторона детально изучила расстояние, профиль высот местности, тактико-технические характеристики примененного вооружения, направление, с которого велся обстрел, а также порядок размещения позиций подразделений Объединенных сил и боевиков, сообщает Совместный центр контроля и координации сторон. Из этого становится понятным, что украинские военные не причастны к обстрелу.

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      Повреждены здания, расположенные в различных районах, а также середи плотных застроек жилых кварталов Золотого-5. Ближайшие позиции подразделений Объединенных сил расположены на отдалении, поэтому они никак не могли применить РПГ и стрелковое оружие, которые могли бы нанести ущерб жилым домам. Кроме того, превышение высот не позволяет вести огонь с позиций Объединенных сил.

       

      Теги: Новости Украины Российская пропаганда Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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