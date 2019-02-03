Пророссийские боевики обстреляли Золотое-5 и обвинили в этом украинских военных

Пророссийские боевики обстреляли поселок Золотое-5 Луганской области и 31 января и 1 февраля на своих сайтах обвинили в обстреле украинских военных. В фейковых сообщениях бойцов обвинили в обстрелах из стрелкового оружия, РПГ и прочего местных детсада, школы и жилых домов.

Однако украинская сторона детально изучила расстояние, профиль высот местности, тактико-технические характеристики примененного вооружения, направление, с которого велся обстрел, а также порядок размещения позиций подразделений Объединенных сил и боевиков, сообщает Совместный центр контроля и координации сторон. Из этого становится понятным, что украинские военные не причастны к обстрелу.

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Повреждены здания, расположенные в различных районах, а также середи плотных застроек жилых кварталов Золотого-5. Ближайшие позиции подразделений Объединенных сил расположены на отдалении, поэтому они никак не могли применить РПГ и стрелковое оружие, которые могли бы нанести ущерб жилым домам. Кроме того, превышение высот не позволяет вести огонь с позиций Объединенных сил.