Герои, которые погибли в январе на Донбассе: фото и истории украинских военных

В январе в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли трое украинских военных. Это 20-летний Николай Голубев, 45-летний Николай Семенюк и 53-летний Виталий Губенко.

Николай Голубев – родом из Хмельницкой области, на службу пришел летом 2017 года, сообщили волонтеры "Вернись живым". Боец Николай был старшим солдатом 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Читайте также: Пророссийские боевики обстреляли Золотое-5 и обвинили в этом украинских военных

Погиб 1 января во время обстрела вражеского БМП-1 вблизи Новотошковского на Луганщине. У военного остались родители и младший брат.



Николай Голубев

Николай Семенюк с позывным "Саид" воевал на Донбассе с 2014 года и прошел горячие точки. Так, он участвовал в боях вблизи Старогнатовки и возле Авдеевской промзоны. В 2016 году Семенюк подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором в 72-й отдельной механизированной бригады.

"Саид" погиб 14 января в результате вражеского обстрела из крупнокалиберного пулемета вблизи поселка Гладосово. В бойца остались родители, жена и двое сыновей.

Читайте также: Не с пустыми руками приехали: видео разрушительного удара по позиции боевиков на Донбассе



Николай Семенюк

Виталий Губенко был прапорщиком, стрелком 25-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ "Киевская Русь". Он подписал контракт с ВСУ 2 года назад. Собратья называли бойца "батюшкой", ведь в свое время он закончил духовную семинарию и, кроме прямых обязанностей военного, неофициально был капелланом.

Погиб 25 января, когда вражеская ракета противотанкового зенитного ракетного комплекса попала в грузовик с бойцами 54-й отдельной механизированной бригады возле села Екатериновка Луганской области. Губенко похоронили во дворе церкви в родном селе на Киевщине. В последний путь его провожали родители и сестра.



Виталий Губенко