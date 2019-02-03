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      Герои, которые погибли в январе на Донбассе: фото и истории украинских военных

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      Потери Украины на Донбассе в январе
      Потери Украины на Донбассе в январе / Иллюстративное фото

      В январе в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли трое украинских военных. Это 20-летний Николай Голубев, 45-летний Николай Семенюк и 53-летний Виталий Губенко.

      Николай Голубев – родом из Хмельницкой области, на службу пришел летом 2017 года, сообщили волонтеры "Вернись живым". Боец Николай был старшим солдатом 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

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      Погиб 1 января во время обстрела вражеского БМП-1 вблизи Новотошковского на Луганщине. У военного остались родители и младший брат.

      Донбас ООС втрати
      Николай Голубев

      Николай Семенюк с позывным "Саид" воевал на Донбассе с 2014 года и прошел горячие точки. Так, он участвовал в боях вблизи Старогнатовки и возле Авдеевской промзоны. В 2016 году Семенюк подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором в 72-й отдельной механизированной бригады.

      "Саид" погиб 14 января в результате вражеского обстрела из крупнокалиберного пулемета вблизи поселка Гладосово. В бойца остались родители, жена и двое сыновей.

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      Втрати ООС Донбас
      Николай Семенюк

      Виталий Губенко был прапорщиком, стрелком 25-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ "Киевская Русь". Он подписал контракт с ВСУ 2 года назад. Собратья называли бойца "батюшкой", ведь в свое время он закончил духовную семинарию и, кроме прямых обязанностей военного, неофициально был капелланом.

      Погиб 25 января, когда вражеская ракета противотанкового зенитного ракетного комплекса попала в грузовик с бойцами 54-й отдельной механизированной бригады возле села Екатериновка Луганской области. Губенко похоронили во дворе церкви в родном селе на Киевщине. В последний путь его провожали родители и сестра.

      Губенко боєць втрати ООС
      Виталий Губенко

      Теги: Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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