Пограничных собак одели в защитные маски из-за коронавируса: забавные фото

В Украине усиленно готовятся к возможной эпидемии коронавируса COVID-19, вспышки которого фиксируются в разных странах мира. Пограничники уже проводят температурный скрининг пассажиров, прибывающих из-за границы.

Не пренебрегают они и собственной безопасностью: сотрудничают с Министерством здравоохранения и строго следуют всем инструкциям. В частности, используют индивидуальные средства защиты.

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А вот в "Борисполе" не только пограничники, но и их четвероногие помощники имеют защитные маски. Соответствующее сообщение на своей странице в фейсбук распространила сотрудница контрольно-пропускного пункта "Киев" Лана Савчук.

Пограничники имеют достаточное количество средств индивидуальной защиты для всех охранников границы,

– шутливо написала она.

К сообщению прикреплены фото с песиками в медицинских масках.

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