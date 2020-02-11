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      Хозяева натянули на кота маску, чтобы защитить от коронавируса: животное стало мемом

      73 Читати новину українською
      Кот в маске / фото из соцсетей

      В Китае хозяева надели на кота маску, очевидно, чтобы защитить животное от опасного коронавируса. При этом мордочку питомца маска закрывает полностью. Чтобы он мог видеть, куда идет, в маске вырезали два отверстия для глаз.

      Котика на улице сфотографировали прохожие. Фото сразу подорвало китайский сегмент сети и стало мемным. Его активно распространяют в твиттере.

      Смотрите также: Покер с котом и азартные игры на защитные маски: как китайцы развлекаются на карантине – видео

      Котик в маске стал героем рисунков, мини-скульптур и даже вдохновителем для хозяев других домашних животных. Китайцы массово постят в соцсетях фото собственных зверюшек в защитных медицинских масках.


      Фанарт на кота в маске / картинка из твиттера


      Кот стал героем забавных картинок / рисунок из твиттера


      Его даже увековечили в мини-скульптуре / фото из твиттера


      "Со спины" / фото из твиттера​
       

      Внимание! Обычная маска не защищает от вирусов или бактерий, которые передаются по воздуху. Также она не защитит от ряда инфекционных болезней – в частности, и от коронавируса.

      Флешмоб в соцсетях:

      А мы предлагаем посмотреть частые мифы, которые о коронавирусе распространяют по незнанию. Что правда, а что вымысел – в инфографике 24 канала.


      Мифы и правда о коронавирусе / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус 2020 Курьезные новости Мир животных
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