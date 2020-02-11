Хозяева натянули на кота маску, чтобы защитить от коронавируса: животное стало мемом
В Китае хозяева надели на кота маску, очевидно, чтобы защитить животное от опасного коронавируса. При этом мордочку питомца маска закрывает полностью. Чтобы он мог видеть, куда идет, в маске вырезали два отверстия для глаз.
Котика на улице сфотографировали прохожие. Фото сразу подорвало китайский сегмент сети и стало мемным. Его активно распространяют в твиттере.
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Котик в маске стал героем рисунков, мини-скульптур и даже вдохновителем для хозяев других домашних животных. Китайцы массово постят в соцсетях фото собственных зверюшек в защитных медицинских масках.
Фанарт на кота в маске / картинка из твиттера
Кот стал героем забавных картинок / рисунок из твиттера
Его даже увековечили в мини-скульптуре / фото из твиттера
"Со спины" / фото из твиттера
Внимание! Обычная маска не защищает от вирусов или бактерий, которые передаются по воздуху. Также она не защитит от ряда инфекционных болезней – в частности, и от коронавируса.
Флешмоб в соцсетях:
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