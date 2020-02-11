Хозяева натянули на кота маску, чтобы защитить от коронавируса: животное стало мемом

В Китае хозяева надели на кота маску, очевидно, чтобы защитить животное от опасного коронавируса. При этом мордочку питомца маска закрывает полностью. Чтобы он мог видеть, куда идет, в маске вырезали два отверстия для глаз.

Котика на улице сфотографировали прохожие. Фото сразу подорвало китайский сегмент сети и стало мемным. Его активно распространяют в твиттере.

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Котик в маске стал героем рисунков, мини-скульптур и даже вдохновителем для хозяев других домашних животных. Китайцы массово постят в соцсетях фото собственных зверюшек в защитных медицинских масках.

Managed to find one more pic of the mask-wearing cat️. Credit: 里神樂 on Weibo pic.twitter.com/MlBrctYAaN — Jane Li (@Jane_Li911) February 9, 2020



Фанарт на кота в маске / картинка из твиттера



Кот стал героем забавных картинок / рисунок из твиттера



Его даже увековечили в мини-скульптуре / фото из твиттера



"Со спины" / фото из твиттера​



Внимание! Обычная маска не защищает от вирусов или бактерий, которые передаются по воздуху. Также она не защитит от ряда инфекционных болезней – в частности, и от коронавируса.

Флешмоб в соцсетях:

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Мифы и правда о коронавирусе / инфографика 24 канала