Хазяї натягнули на кота маску, щоб захистити від коронавірусу: тваринка стала мемом

У Китаї господарів одягли на кота маску, вочевидь, щоб захистити тваринку від небезпечного коронавірусу. При цьому мордочку пухнастика маска закриває повністю. Щоб він міг бачити, куди йде, у масці вирізали два отвори для очей.

Котика на вулиці сфотографували перехожі. Фото відразу підірвало китайський сегмент мережі та стало мемним. Його активно поширюють у твіттері.

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Котик у масці став героєм малюнків, міні-скульптур та навіть натхненником для хазяїв інших домашніх тваринок. Китайці масово постять у соцмережах фото власних звірят у захисних медичних масках.

Managed to find one more pic of the mask-wearing cat️. Credit: 里神樂 on Weibo pic.twitter.com/MlBrctYAaN — Jane Li (@Jane_Li911) February 9, 2020



Фанарт на кота в масці/ картинка з твіттера



Кіт став героєм кумедних картинок/ малюнок з твіттера



Його навіть увіковічнили у міні-скульптурі/ фото з твіттера



"Зі спини"/ фото з твіттера



Увага! Звичайна маска не захищає від вірусів чи бактерій, які передаються повітрям. Також вона не захистить від низки інфекційних хвороб – зокрема, і від коронавірусу.

Флешмоб у соцмережах:

А ми пропонуємо переглянути часті міфи, які про коронавірус поширюють через незнання. Що правда, а що вигадка – в інфографіці 24 каналу.



Міфи та правда про коронавірус/ інфографіка 24 каналу