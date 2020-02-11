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      Хазяї натягнули на кота маску, щоб захистити від коронавірусу: тваринка стала мемом

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      Кіт у масці / фото із соцмереж

      У Китаї господарів одягли на кота маску, вочевидь, щоб захистити тваринку від небезпечного коронавірусу. При цьому мордочку пухнастика маска закриває повністю. Щоб він міг бачити, куди йде, у масці вирізали два отвори для очей.

      Котика на вулиці сфотографували перехожі. Фото відразу підірвало китайський сегмент мережі та стало мемним. Його активно поширюють у твіттері.

      Дивіться також: Покер з котом і азартні ігри на захисні маски: як китайці розважаються на карантині – відео

      Котик у масці став героєм малюнків, міні-скульптур та навіть натхненником для хазяїв інших домашніх тваринок. Китайці масово постять у соцмережах фото власних звірят у захисних медичних масках.


      Фанарт на кота в масці/ картинка з твіттера


      Кіт став героєм кумедних картинок/ малюнок з твіттера


      Його навіть увіковічнили у міні-скульптурі/ фото з твіттера


      "Зі спини"/ фото з твіттера
       

      Увага! Звичайна маска не захищає від вірусів чи бактерій, які передаються повітрям. Також вона не захистить від низки інфекційних хвороб – зокрема, і від коронавірусу.

      Флешмоб у соцмережах:

      А ми пропонуємо переглянути часті міфи, які про коронавірус поширюють через незнання. Що правда, а що вигадка – в інфографіці 24 каналу.


      Міфи та правда про коронавірус/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Світ тварин Курйозні новини Коронавірус 2020
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