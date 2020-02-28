Прикордонних песиків одягли у захисні маски через коронавірус: кумедні фото

В Україні посилено готуються до можливої епідемії коронавірусу COVID-19, спалахи якого фіксують у різних країнах світу. Прикордонники вже проводять температурний скринінг пасажирів, що прибувають з-за кордону.

Не нехтують вони і власною безпекою: співпрацюють з Міністерством охорони здоров’я і суворо дотримуються усіх інструкцій. Зокрема, – використовують індивідуальні засоби захисту.

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А ось у "Борисполі" не лише прикордонники, але й їх чотирилапі помічники мають захисні маски. Відповідний допис на своїй фейсбук-сторінці поширила співробітниця контрольно-пропускного пункту "Київ" Лана Савчук.

Прикордонники мають достатню кількість засобів індивідуального захисту для всіх охоронців кордону,

– жартівливо написала вона.

До допису прикріплені фото із песиками у медичних масках.

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