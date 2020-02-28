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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Прикордонних песиків одягли у захисні маски через коронавірус: кумедні фото

      -
      Прикордонний песик у медичній масці / фото з соцмереж Лани Савчук

      В Україні посилено готуються до можливої епідемії коронавірусу COVID-19, спалахи якого фіксують у різних країнах світу. Прикордонники вже проводять температурний скринінг пасажирів, що прибувають з-за кордону.

      Не нехтують вони і власною безпекою: співпрацюють з Міністерством охорони здоров’я і суворо дотримуються усіх інструкцій. Зокрема, – використовують індивідуальні засоби захисту.

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      А ось у "Борисполі" не лише прикордонники, але й їх чотирилапі помічники мають захисні маски. Відповідний допис на своїй фейсбук-сторінці поширила співробітниця контрольно-пропускного пункту "Київ" Лана Савчук.

      Прикордонники мають достатню кількість засобів індивідуального захисту для всіх охоронців кордону,
      – жартівливо написала вона.

      До допису прикріплені фото із песиками у медичних масках.

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      Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Здоров'я Держприкордонслужба Коронавірус Covid-19 Світ тварин Курйозні новини
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