Пункт пропуска "Шегини – Медыка" временно закрывают: в ГПСУ назвали причину и альтернативные переходы

На украинско-польской границе ожидаются изменения для перевозчиков и пассажиров. Популярный пункт пропуска "Шегини – Медыка" временно закрывают для движения автобусов в сторону Польши.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил 24 Каналу, что польская сторона приступает к масштабной реконструкции этого участка. Ограничения на пропуск автобусов в направлении Польши вступят в силу с 20 сентября 2026 года и продлятся до ноября 2027-го.

Какие есть альтернативные пункты

По словам представителя ГПСУ, польская сторона планировала начать строительные работы еще в начале лета. Однако благодаря совместным усилиям украинских ведомств и дипломатов ограничения удалось отложить на время пикового летнего сезона.

С 15 июня удалось договориться с Польшей, что в летний период пропуск автобусов на этом направлении в сторону Польши не будет приостанавливаться. Ведь летом наблюдается повышенная нагрузка, и люди чаще пользуются автобусным сообщением. Если до 15 июня за сутки курсировало примерно 50 автобусов, то сейчас это до 15 в сутки,

– подчеркнул Демченко.

Чтобы избежать пробок и обеспечить комфортное пересечение границы, автобусный поток перенаправят на другие пограничные пункты. Основными альтернативными маршрутами станут пункты пропуска "Нижанковичи", "Смильница" и "Краковец".

Министерство инфраструктуры, Государственная пограничная служба и Таможенная служба делают все возможное для усиления соседних пунктов пропуска. Сейчас в систему "еЧерги" вносятся определенные изменения, чтобы перевозчики могли заранее планировать свой маршрут,

– отметил Деменко.

Об изменениях в работе на украинско-польской границе: смотрите видео