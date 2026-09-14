Изменение движения продлится около года. Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Что известно об изменениях в движении?

В связи с ремонтом на пункте пропуска "Шегини – Медика" с 20 сентября 2026 года изменится организация автобусного движения через украинско-польскую границу. На период проведения работ автобусы, следующие из Украины в Польшу, будут перенаправлены на другие пункты пропуска.

В Варшаве отметили, что изменения будут действовать до ноября 2027 года.

Просим перевозчиков, осуществляющих регулярные и нерегулярные автобусные перевозки в Польшу, учесть новую организацию движения при планировании маршрутов с 20 сентября,

– подчеркнули в ГПСУ.

Альтернативными пунктами пропуска для автобусов являются:

"Смильница – Кросценко";

"Нижанковичи – Мальховице";

"Краковец – Корчова".

Регулярные автобусные маршруты, в схемах которых предусматривалось пересечение границы через "Шегини – Медика", смогут зарегистрироваться в системе "eCherga" для пересечения границы через вышеуказанные пункты пропуска. В ГПСУ отметили, что это позволит перевозчикам продолжать выполнять регулярные рейсы с учетом временных изменений.

Также после российского удара по локомотиву Укрзализныци, в котором находились бывшие высокопоставленные чиновники из западных стран, на станции Ягодин вблизи украинско-польской границы в воскресенье, 13 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск призвал ускорить движение у пунктов пропуска. Варшава хочет избежать больших заторов на границе.