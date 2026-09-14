Зміна руху триватиме близько року. Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Що відомо про зміну руху?

У зв'язку з ремонтом на пункті пропуску "Шегині – Медика" з 20 вересня 2026 року зміниться організація автобусного руху через українсько-польський кордон. На період проведення робіт автобуси, які їдуть з України до Польщі, будуть перенаправлені на інші пункти пропуску.

У Варшаві зазначили, що зміни діятимуть до листопада 2027 року.

Просимо перевізників, які здійснюють регулярні та нерегулярні автобусні перевезення до Польщі, врахувати нову організацію руху під час планування маршрутів з 20 вересня,

– наголосили у ДПСУ.

Альтернативними пунктами пропуску для автобусів є:

"Смільниця – Кросценко";

"Нижанковичі – Мальховіце";

"Краківець – Корчова".

Регулярні автобусні маршрути, у схемах яких передбачався перетин кордону через "Шегині – Медика", матимуть можливість зареєструватись у єЧерзі для перетину кордону через названі вище пункти пропуску. У ДПСУ зазначили, що це дозволить перевізникам продовжувати виконувати регулярні рейси з урахуванням тимчасових змін.

Також після російського удару по локомотиву Укрзалізниці, у якому перебували західні ексвисокопосадовці, на станції Ягодин поблизу українсько-польського кордону у неділю, 13 вересня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав пришвидшити рух біля пунктів пропуску. Варшава хоче уникати великих заторів на кордоні.