Львовяне могут погулять с животными из приюта: как это сделать и как помочь им

Работники Дома спасенных животных во Львове с начала полномасштабной войны эвакуируют, кормят, защищают, лечат и находят новый дом сотням животных. Однако людей, которые готовы им помочь, стало значительно меньше.

В интервью 24 каналу работники Дома спасенных животных рассказали, что очень нуждаются в помощи. Ведь выгулять дважды в день 60 собак самостоятельно очень тяжело.

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Животные постоянно сидят в вольере и требуют внимания

Прийти в Дом спасенных животных может любой желающий. Особенно рады людям, желающим помочь. К примеру, выгулять собак.

Кто угодно может прийти к нам, мы будем очень рады вас видеть. А особенно людей, желающих помочь, к примеру, прийти и выгулять наших собак. Они постоянно в вольерах сидят. Наши постоянные волонтеры каждый день с ними гуляют, но это очень тяжело – дважды в день выгулять 60 собак. Возможно люди, которые придут к нам в гости, возьмут себе какое-нибудь животное: у нас есть собаки, кошки, очень много грызунов разного рода – кролики, шиншиллы, дего, ищущие свои семьи,

– рассказали в Доме спасенных животных.

Также убежище нуждается в финансовой помощи

Убежище постоянно нуждается в финансовой помощи. Скоро придет зима и нужно закупать много еды для животных. А их в Доме спасенных животных очень много. Также все желающие могут помочь непосредственно едой, в частности, овощами и фруктами.

Еду, которую привозили наши зарубежные коллеги, сейчас не везут, она кончается. К тому же мы строим новое убежище, чтобы комфортно разместить тех животных, которые у нас есть,

– рассказали в Доме.

Как помочь убежищу финансово

Помочь убежище финансово можно по реквизитам:

Банка в "Монобанке": https://send.monobank.ua/jar/PhMvm35uB

Карта "Приватбанка": 4149 6293 8110 7192

Карта "Монобанка" 5375 4141 2734 0015

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