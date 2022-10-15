В інтерв'ю 24 каналу працівники Домівки врятованих тварин розповіли, що дуже потребують допомоги. Адже вигуляти двічі на день 60 собак самостійно вкрай важко.

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Тварини постійно сидять у вольєрі та потребують уваги

Прийти до Домівки врятованих тварин може будь-хто. Особливо раді людям, які хочуть допомогти. До прикладу, вигуляти собак.

Будь-хто може завітати до нас, ми будемо дуже раді вас бачити. А особливо людей, які хочуть допомогти, до прикладу, прийти й вигуляти наших собак. Вони ж постійно у вольєрах сидять. Наші постійні волонтери щодня з ними гуляють, але це дуже важко – двічі на день вигуляти 60 собак. Можливо люди, які прийдуть до нас в гості, візьмуть собі якусь тварину: у нас є собаки, коти, дуже багато гризунів різного роду – кролики, шиншили, дего, які шукають свої сім'ї,

– розповіли у Домівці врятований тварин.

Також притулок потребує фінансової допомоги

Притулок постійно потребує фінансової допомоги. Скоро настане зима й потрібно закупляти багато їжі для тварин. А їх у Домівці врятованих тварин дуже велика кількість. Також усі охочі можуть допомогти безпосередньо харчами, зокрема овочами та фруктами.

Їжу, яку привозили наші закордонні колеги, зараз не везуть, вона закінчується. До того ж ми будуємо новий притулок, аби комфортно розмістити тих тварин, які у нас є,

– розповіли у Домівці.

Як допомогти притулку фінансово

Допомогти притулку фінансово можна за реквізитами: