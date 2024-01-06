Ранее Путин решил издать приказ, который будет присваивать похищенным украинским детям гражданство России. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что российский диктатор подписал приказ 4 января.
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В МИД отреагировали на приказ Путина
В Министерстве иностранных дел Украины пояснили, что документ предусматривает получение российского гражданства детьми, которые остались без родительской опеки и являются гражданами Украины.
Известно, что заявление о вступлении в гражданство России могут подать руководители российских организаций, в которых принудительно находятся украинские дети.
В ведомстве отметили, что этот очередной "нормативно правовой акт" осуществляется для решения демографических потребностей страны-агрессорки.
Такие действия нарушают нормы международного гуманитарного права, ничтожны и не создают никаких правовых последствий. Введение России новых норм законодательства о гражданстве имеет целью лишение похищенных украинских детей возможности вернуться на Родину,
– отметили в МИД.
В частности, в министерстве также отметили, что все дети, принудительно перемещенные на территорию России под надуманным предлогом так называемой "гуманитарной защиты", остаются гражданами Украины.
В настоящее время украинские власти продолжают принимать все возможные меры для защиты законных прав и свобод детей, вынужденно перемещенных в страну-агрессорку.
Обращение в международный уголовный суд
По словам МИД, настоящая ценность этого указа состоит лишь в том, что он будет служить очередным доказательством преступлений России против Украины. Это касается насильственной ассимиляции украинских детей и попытки лишения их собственной Родины.
Призываем Международный уголовный суд принять во внимание эти действия российского руководства по переводу украинских детей из одной национальной группы в другую. В частности, путем принудительного предоставления им гражданства России, являющегося одним из признаков геноцида,
– сообщили в ведомстве.
В то же время, международное сообщество призвали как можно скорее реализовать выданный МКС ордер на арест Владимира Путина.
Возвращение украинских детей, похищенных Россией: последние новости
- 22 декабря из-под оккупации удалось вывезти 12-летнего мальчика. Подросток оказался в Луганской области под оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения. Кроме того, ребёнка также вывозили на территорию России. Там 12-летний мальчик 4 месяца учился в русской школе. Как уточнил омбудсмен Дмитрий Лубинец, мама мальчика не могла самостоятельно его забрать, ведь военнослужащая ВСУ. Поэтому она решила обратиться к Лубинцу, чтобы ей помогли вернуть сына.
- В канун Нового года удалось освободить из лап захватчиков 17-летнего Александра, вывезенного из временно оккупированного Мариуполя в составе группы, насчитывавшей 31 украинский ребенка. Большинство этих детей были сироты или лишены родительской опеки. В Министерстве интеграции отметили, что история возвращения началась еще в апреле 2022 года.