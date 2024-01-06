Ранее Путин решил издать приказ, который будет присваивать похищенным украинским детям гражданство России. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что российский диктатор подписал приказ 4 января.

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В МИД отреагировали на приказ Путина

В Министерстве иностранных дел Украины пояснили, что документ предусматривает получение российского гражданства детьми, которые остались без родительской опеки и являются гражданами Украины.

Известно, что заявление о вступлении в гражданство России могут подать руководители российских организаций, в которых принудительно находятся украинские дети.

В ведомстве отметили, что этот очередной "нормативно правовой акт" осуществляется для решения демографических потребностей страны-агрессорки.

Такие действия нарушают нормы международного гуманитарного права, ничтожны и не создают никаких правовых последствий. Введение России новых норм законодательства о гражданстве имеет целью лишение похищенных украинских детей возможности вернуться на Родину,

– отметили в МИД.

В частности, в министерстве также отметили, что все дети, принудительно перемещенные на территорию России под надуманным предлогом так называемой "гуманитарной защиты", остаются гражданами Украины.

В настоящее время украинские власти продолжают принимать все возможные меры для защиты законных прав и свобод детей, вынужденно перемещенных в страну-агрессорку.

Обращение в международный уголовный суд

По словам МИД, настоящая ценность этого указа состоит лишь в том, что он будет служить очередным доказательством преступлений России против Украины. Это касается насильственной ассимиляции украинских детей и попытки лишения их собственной Родины.

Призываем Международный уголовный суд принять во внимание эти действия российского руководства по переводу украинских детей из одной национальной группы в другую. В частности, путем принудительного предоставления им гражданства России, являющегося одним из признаков геноцида,

– сообщили в ведомстве.

В то же время, международное сообщество призвали как можно скорее реализовать выданный МКС ордер на арест Владимира Путина.

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