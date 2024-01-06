Раніше Путін вирішив видати наказ, який присвоюватиме викраденим українським дітям громадянство Росії. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що російський диктатор підписав наказ 4 січня.

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В МЗС відреагували на наказ Путіна

В Міністерстві закордонних справ України пояснили, що документ передбачає отримання російського громадянства дітьми, які залишилися без батьківського піклування та є громадянами України.

Відомо, що заяву на вступ у громадянство Росії можуть подати керівники російських організацій, в яких примусово перебувають українські діти.

У відомстві зазначили, що цей черговий "нормативно-правовий акт" здійснюється задля вирішення демографічних потреб країни-агресорки.

Такі дії порушують норми міжнародного гуманітарного права, є нікчемними та не створюють жодних правових наслідків. Запровадження Росії нових норм законодавства про громадянство має на меті позбавлення викрадених українських дітей можливості повернутися на Батьківщину,

– зазначили в МЗС.

Зокрема, у міністерстві також наголосили, що всі діти, які були примусово переміщені на територію Росії під надуманим приводом так званого "гуманітарного захисту", залишаються громадянами України.

Наразі українська влада продовжує вживати всіх можливих заходів для захисту законних прав і свобод дітей, що були вимушено переміщені до країни-агресорки.

Звернення до міжнародного кримінального суду

За словами МЗС, справжня цінність цього указу полягає лише в тому, що він слугуватиме черговим доказом злочинів Росії проти України. Це стосується насильницької асиміляції українських дітей і спроби позбавлення їх власної Батьківщини.

Закликаємо Міжнародний кримінальний суд взяти до уваги ці дії російського керівництва з переведення українських дітей з однієї національної групи в іншу. Зокрема, шляхом примусового надання їм громадянства Росії, що є однією з ознак геноциду,

– повідомили у відомстві.

Водночас міжнародну спільноту закликали якомога швидше реалізувати виданий МКС ордер на арешт Владіміра Путіна.

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