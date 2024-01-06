У дитячому театрі "Тимур" напередодні Нового року вже зіграли першу виставу "Мавка". Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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До облаштування долучились усі

Глядачі та актори власними силами облаштовували театр, а також долучались фінансово. Крім того, допомагали й іноземні волонтери. Приблизно сім різних театральних команд будуть грати на цій сцені.

Керівник дитячого театру "Тимур" Антон Жиляков наголосив, що українцям важливо розвивати свою культуру, тому разом з акторами та глядачами працювали над відновленням театру.

Глядачі театру зібрали понад 130 тисяч гривень на ремонт та облаштування приміщення. Також інші волонтери долучались різними сумами. Загалом було витрачено приблизно 250 тисяч гривень.

Важливо, щоб у Харкові не тільки театр "Тимур" грав на цьому майданчику, а й інші театри. Ми вже надали таку можливість просто приходити сюди і грати іншим театрам для свого глядача,

– сказав керівник театру.

Акторка дитячого театру "Тимур" Маргарита поділилась, що перша їхня вистава була для батьків. За її словами, грати у такому приміщенні дуже приємно. Актори мають змогу грати на комфортній та безпечній сцені.

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