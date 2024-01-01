Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, як живуть внутрішньо переміщені особи з Харківщини. Також є сім’ї, які повернулися та взялися відбудовувати свої оселі.

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Як облаштовуються українці на нових місцях

З Петропавлівки, Ківшарівки, Курилівки, Подолів та інших населених пунктів волонтери та поліція евакуйовували людей. Бо перебувати там смертельно небезпечно.

Сім'я Ольги Полторацької з Курилівки зараз перебуває у Харкові. Троє донечок від 18 до 2 років і 7-місячний син, який народився під час війні. Їхній батько волонтерить у Куп'янському районі. Вдома вони востаннє були чотири місяці тому. Прилетіло під їхній будинок.

Коли вже дуже сильно почали бомбити, 13 серпня ми виїхали. Я сама знайшла номер волонтерів. Вони мене вивезли. Для мене особисто газель пригнали, тому що нам і коляску, і ванночку треба було. Все вони взяли. І нас було п'ятеро,

– пригадала вона.

Вони облаштувались у гуртожитку, де проживають безкоштовно, мають дві кімнати. У Харків перебралися з кішкою. Курилівська сім'я продовжує налагоджувати життя в Харкові.

У соцжитлі проживають інші ВПО. Вони дуже дружно живуть, вечорами збираються на кухні, п'ють чай, діляться спогадами, плачуть та сміються. Пані Неля з Прудянки. У жінки згорів дім, зараз вона працює в гуртожитку. За її словами, влаштувалася до таких саме ВПО, бо з ними легше.

"Надіюся, що буде мир. І вже ні хати не хочу, нічого не хочу. Хочу миру. Я тримаюся за це", – наголосила жінка.

Сюди до переселенців часто приїздять волонтери, везуть продукти і речі. У відповідь благодійників щоразу смачно і по-домашньому годують.

Українці повертаються додому

Село Довгеньке Ізюмського району майже на 100% зруйноване. Влітку 2023 року Ігор повернувся у село та почав будувати тимчасовий дім. Поруч оселилися родичі – кілька родин Князів, у яких не залишилося жодного цілого дому.

Сім'ї повернулися у Довгеньке та розпочали відбудову. Родині Ігоря надали модульний дім від благодійників. Він почав зводити дім нестандартно – другий поверх склав із ящиків з-під снарядів. Мотлох, що кинули росіяни при втечі, пішов на стіни.

76-річна Віра Чернуха лагодить свій дім за допомоги сім’ї та волонтерів. Влітку вона жила у селі Дементіївка одна. Вона повернулася до розбитого дому. Родина сина кличе її їхати в Харків, але жінка вирішила бути вдома.

Віра Чернуха доглядає город та невеличкий меморіал загиблим прикордонникам перед домом. Від села до кордону з Росією менше десятка кілометрів, його поки не змогли розмінувати та повернути світло. Але Віра Миколаївна більше не єдина мешканка, у селі тепер живуть троє людей.

До Старого Салтова вже повернулися 4,5 тисячі мешканців із шести. Росіяни розбивали селище протягом кількох місяців. Це тривало поки ЗСУ не відкинули окупантів з-за водосховища, яке ділить Старий Салтів на дві частини. За 2023 рік тут на двадцяти об'єктах стартувало масштабне відновлення. Частину робіт завершать у 2024 році. Але в деякі будинки мешканці вже в’їхали.

Місто Дергачі не було окуповане, проте при спробі захоплення росіяни тут пошкодили тут чимало будинків. Багато місць, куди гатив ворог, зараз не впізнати.

Мікрорайон Лілії Ісаєвої відновили. Її сім'я не виїжджала з Дергачів. Спочатку кілька місяців жили в підвалі, потім – у побитому домі. Вона розповіла, що перший будинок у місті постраждав 25 лютого.

Не знаю, чи це було пряме влучання, чи осколками, але, мабуть, пів даху йому знесло. Посипалися перші наші вікна, ми сусіди майже. Хлопці, які почали будівництво, на наш будинок зайшли десь у середині липня. Зробили покрівлю, утеплення, замінили всі вікна, двері вхідні. Це було за бажанням. Замінили під’їзні двері, ремонт в під'їзді зробили,

– зауважила вона.

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