Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко зауважила, що українські бійці дуже втомлені. Однак попри все вони знайшли час прикрасити свої бліндажі гірляндами, зокрема, зробленими з автоматних гільз.

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"Попри важку ділянку фронту, на якій вони перебувають, вони знайшли час, щоб трошки якось принести до своїх бліндажів святковість, прикрасили їх гірляндами. Це емоційно і зворушливо, коли ти бачиш не тільки гірлянду, яка світиться, але й власноруч зроблену з автоматних гільз", – сказала вона.

Одне бажання на всіх

Командир взводу 43-ї окремої механізованої бригади "Юрист" зазначив, що на Куп'янському напрямку російські окупанти щодня тиснуть і бронетехнікою, і особовим складом, постійно йдуть в атаки. ЗСУ відбивають їх і намагаються ходити у контратаки.

Хлопці вирішили прикрасити собі бліндаж та підняти святковий настрій, повісили гірлянду. Особовий склад, в принципі, зі святковим настроєм, але всі все одно думають про свої родини, про те, щоб в такий час бути разом з ними,

– сказав він.

Медикиня 43-ї окремої механізованої бригади "Джеррі" наголосила, що зараз для військових немає Нового року. Головне бажання усіх захисників – перемогти ворога та повернутися до своїх рідних.

"У нас одне бажання: щоб швидше все це закінчилося і кожен повернувся додому, до своїх дітей, матерів та жінок, далі продовжувати своє життя, виховувати наступне покоління. У нас немає Нового року. У календарі він, можливо, є. А у нас досі 24 лютого 2022 року", – наголосила медикиня.

Старший технік самохідної артилерійської батареї 43-ї окремої механізованої бригади "Шапік" поділився, що чекає на відпустку, щоб побачитись зі своєю сім'єю, зокрема, з онучкою.

Як розповів командир гармати 2С1 43-ї окремої механізованої бригади "Кум", щодня зідзвонюється зі своєю родиною і також з нетерпінням чекає зустрічі з ними.

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