Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко зауважила, що українські бійці дуже втомлені. Однак попри все вони знайшли час прикрасити свої бліндажі гірляндами, зокрема, зробленими з автоматних гільз.
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"Попри важку ділянку фронту, на якій вони перебувають, вони знайшли час, щоб трошки якось принести до своїх бліндажів святковість, прикрасили їх гірляндами. Це емоційно і зворушливо, коли ти бачиш не тільки гірлянду, яка світиться, але й власноруч зроблену з автоматних гільз", – сказала вона.
Одне бажання на всіх
Командир взводу 43-ї окремої механізованої бригади "Юрист" зазначив, що на Куп'янському напрямку російські окупанти щодня тиснуть і бронетехнікою, і особовим складом, постійно йдуть в атаки. ЗСУ відбивають їх і намагаються ходити у контратаки.
Хлопці вирішили прикрасити собі бліндаж та підняти святковий настрій, повісили гірлянду. Особовий склад, в принципі, зі святковим настроєм, але всі все одно думають про свої родини, про те, щоб в такий час бути разом з ними,
– сказав він.
Медикиня 43-ї окремої механізованої бригади "Джеррі" наголосила, що зараз для військових немає Нового року. Головне бажання усіх захисників – перемогти ворога та повернутися до своїх рідних.
"У нас одне бажання: щоб швидше все це закінчилося і кожен повернувся додому, до своїх дітей, матерів та жінок, далі продовжувати своє життя, виховувати наступне покоління. У нас немає Нового року. У календарі він, можливо, є. А у нас досі 24 лютого 2022 року", – наголосила медикиня.
Старший технік самохідної артилерійської батареї 43-ї окремої механізованої бригади "Шапік" поділився, що чекає на відпустку, щоб побачитись зі своєю сім'єю, зокрема, з онучкою.
Як розповів командир гармати 2С1 43-ї окремої механізованої бригади "Кум", щодня зідзвонюється зі своєю родиною і також з нетерпінням чекає зустрічі з ними.
Що відбувається на фронті: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники відбили численні атаки окупантів на різних напрямках у переддень Нового року. Протягом минулої доби окупаційні війська завдали 9 ракетних та 55 авіаційних ударів, а також 79 обстрілів з РСЗВ. Попри втрати ворог не припиняє спроби прорвати українську оборону.
- Зокрема, на Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили вісім атак ворога біля Синьківки в Харківській області, де противник намагався прорвати лінію оборони.
- Загарбники зазнають величезних втрат. Лише за минулу добу українські бійці ліквідували ще 960 загарбників. Також наші Герої знищили 155 одиниць російської техніки та озброєння. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили понад 359 тисяч окупантів.