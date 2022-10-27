Кроме того, женщина также призналась, что способствовала незаконному усыновлению других вывезенных несовершеннолетних. Речь идет о похищении 350 детей из Украины.

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МИД просит осудить омбудсмена за ее преступления

Мария Львова-Белова, уполномоченная при президенте России по правам ребенка, рассказала, что и сама "усыновила" ребенка из Мариуполя, которого похитили российские военные. Также она добавила, что способствовала "усыновлению" еще 350 детей из временно оккупированных населенных пунктов Донбасса.

Российский омбудсмен способствует похищению детей в Украине / Фото из открытых источников

На такие заявления омбудсменки отреагировали в украинском МИД. Они ответили, что это нарушает законодательство Украины, Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года, а также Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

Обратите внимание! Женевская конвенция о защите жертв войны – это ряд международных соглашений, направленных на защиту гражданского населения во время войны. В ней, в частности, сказано, что государство-оккупант обязуется не изменять гражданский статус детей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил МИД инициировать перед украинскими правоохранителями возбуждение дела против Марии Львовой-Беловой. В действиях гражданки России Украина видит все признаки уголовного преступления.

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Оккупанты похищают украинских детей и вывозят их в Россию

Российские захватчики прикрываются отговорками о том, что увозят детей "подальше от боевых действий". Однако на самом деле они цинично похищают их.

По данным источников 24 канала в спецслужбах, россияне разлучают родителей с детьми, чтобы наказать взрослых за проукраинские взгляды. Кроме того, вывозят детей, чьих родителей замучены или просто убиты.

в спецслужбах, россияне разлучают родителей с детьми, чтобы наказать взрослых за проукраинские взгляды. Кроме того, вывозят детей, чьих родителей замучены или просто убиты. Отметим, что страна-агрессор еще с 24 февраля запустила пропагандистскую кампанию "по спасению отверженных детей". Такие действия россиян следует расценивать как преступление против цивилизованного мира и вид геноцида над украинским народом.

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