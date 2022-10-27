Крім цього, жінка також зізналася, що сприяла незаконному всиновленню інших вивезених неповнолітніх. Мовиться про викрадення 350 дітей з України.
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МЗС просить засудити омбудсменку за її злочини
Марія Львова-Бєлова, що є уповноваженою при президентові Росії з прав дитини, розповіла, що й сама "всиновила" дитинку з Маріуполя, яку викрали російські військові. Також вона додала, що сприяла "всиновленню" ще 350 дітей з тимчасово окупованих населених пунктів Донбасу.
Російська омбудсменка сприяє викраденню дітей в Україні / Фото з відкритих джерел
На такі заяви омбудсменки відреагували в українському МЗС. Вони відповіли, що це порушує законодавство України, Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року, а також Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив МЗС ініціювати перед українськими правоохоронцями відкриття справи проти Марії Львової-Бєлової. У діях громадянки Росії Україна бачить всі ознаки кримінального правопорушення.
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Окупанти викрадають українських дітей та вивозять їх у Росію
- Російські загарбники прикриваються відмовками про те, що відвозять дітей "подалі від бойових дій". Проте насправді вони цинічно викрадають їх.
- За даними джерел 24 каналу у спецслужбах, росіяни розлучають батьків з дітьми, щоб покарати дорослих за проукраїнські погляди. Крім того, вивозять дітей, чиїх батьків закатували або просто вбили.
- Зауважимо що країна-агресорка ще з 24 лютого запустила пропагандистську кампанію "з порятунку знедолених дітей". Такі дії росіян варто розцінювати як злочин проти цивілізованого світу та вид геноциду над українським народом.
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