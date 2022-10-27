Заява італійського політика показує його особисту думку. Про це журналістам 24 каналу заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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Поширюючи російські наративи політики заохочують Путіна до злочинів в Україні

Спікер відомства зазначив, що прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні вже чітко висловила позицію Італії. Зокрема, вона наголосила на важливості підтримувати Україну на тлі війни, а також на беззаперечному праві українців визначати своє майбутнє.

Майже в кожній країні знайдуться політики, які намагатимуться сподобатися Путіну. Водночас вони мають усвідомлювати, що, поширюючи російські наративи, вони заохочують Росію до продовження її злочинів проти України,

– зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що без миру в Україні не буде миру в Європі. Саме тому в перемозі нашої держави повинні бути зацікавлені й італійські сенатори. Якщо вони, звісно, дбають про інтереси своєї країни.

Якою заявою відзначився сенатор

Обурлива заява пролунала у відповідь на слова Мелоні про те, що саме українці мають вирішувати, як вести війну. Массіміліано Ромео має іншу думку, яка вигідна російській пропаганді.

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Зокрема, політик вважає, що не народ суверенної держави має вирішувати своє майбутнє, а "міжнародна спільнота". Буцімто, їм краще знати, а інтереси України "обов'язково" врахують.

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