Заявление итальянского политика показывает его личное мнение. Об этом журналистам 24 канала заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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Распространяя российские нарративы политики поощряют Путина к преступлениям в Украине

Спикер ведомства отметил, что премьер-министр Джорджия Мэлони уже четко выразила позицию Италии. В частности, она отметила важность поддерживать Украину на фоне войны, а также безоговорочное право украинцев определять свое будущее.

Почти в каждой стране найдутся политики, которые постараются понравиться Путину. В то же время, они должны осознавать, что, распространяя российские нарративы, они поощряют Россию к продолжению ее преступлений против Украины,

– отметил Николенко.

Он подчеркнул, что без мира в Украине не будет мира в Европе. Именно поэтому в победе нашего государства должны быть заинтересованы и итальянские сенаторы. Если они, конечно, заботятся об интересах своей страны.

Каким заявлением отличился сенатор

Возмутительное заявление прозвучало в ответ на слова Мэлони о том, что именно украинцы должны решать, как вести войну. Массимилиано Ромео имеет другое мнение, которое выгодно российской пропаганде.

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В частности, политик считает, что не народ суверенного государства должен решать свое будущее, а "международное сообщество". Вроде бы, им лучше знать, а интересы Украины "обязательно" учтут.

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