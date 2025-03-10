Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на расследование Общественного. Россиянка Ольга Дорохина, чей сын воевал в составе Черноморского флота и погиб в июне 2022 года, незаконно вывезла с временно оккупированной территории Херсонской области 4-летнюю украинскую девочку.

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Россиянка вывезла 4-летнюю сироту из Херсонской области

Дорохина лично рассказала о своей "поездке" во время встречи с Путиным, заявив, что нашла на Херсонщине "свою дочь", которая сейчас находится под ее опекой. Она также поблагодарила диктатора за "крымскую весну".

Как выяснили журналисты, Дорохина уроженка российского Ельца, которая переехала в оккупированный Крым в 2016 году. Ее муж – бывший сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний РФ и ветеран чеченской войны. А сын Владислав, матрос Черноморского флота, погиб в боях в Донецкой области.

После его смерти женщина начала заниматься так называемыми "гуманитарными миссиями" на оккупированных территориях Украины. Во время одной из них она и похитила 4-летнего ребенка.

Юрист ОО "Региональный центр прав человека" Екатерина Рашевская предполагает, что девочка могла быть одной из сирот, которых российские военные в 2022 году вывезли из Херсонского детского дома в неизвестном направлении.

Журналисты не нашли никаких подтверждений, что организация "Жена и мать героя. Крым", к которой принадлежит Дорохина, действительно занимается "гуманитарной помощью". Зато ее настоящая деятельность может быть еще одним элементом принудительной депортации украинских детей.

Украинские расследователи уже установили хронологию этой истории и собрали доказательства для Международного уголовного суда,, которые могут стать основанием для выдачи новых ордеров на арест.