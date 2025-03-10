Про це розповідає 24 Канал з посиланням на розслідування Суспільного. Росіянка Ольга Дорохіна, чий син воював у складі Чорноморського флоту та загинув у червні 2022 року, незаконно вивезла з тимчасово окупованої території Херсонської області 4-річну українську дівчинку.

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Росіянка вивезла 4-річну сироту з Херсонщини

Дорохіна особисто розповіла про свою "поїздку" під час зустрічі з Путіним, заявивши, що знайшла на Херсонщині "свою доньку", яка нині перебуває під її опікою. Вона також подякувала диктатору за "кримську весну".

Як з’ясували журналісти, Дорохіна уродженка російського Єльця, яка переїхала до окупованого Криму у 2016 році. Її чоловік – колишній співробітник Федеральної служби виконання покарань РФ і ветеран чеченської війни. А син Владислав, матрос Чорноморського флоту, загинув у боях на Донеччині.

Після його смерті жінка почала займатися так званими "гуманітарними місіями" на окупованих територіях України. Під час однієї з них вона й викрала 4-річну дитину.

Юристка ГО "Регіональний центр прав людини" Катерина Рашевська припускає, що дівчинка могла бути однією з сиріт, яких російські військові у 2022 році вивезли з Херсонського дитячого будинку у невідомому напрямку.

Журналісти не знайшли жодних підтверджень, що організація "Жена и мать героя. Крым", до якої належить Дорохіна, справді займається "гуманітарною допомогою". Натомість її справжня діяльність може бути ще одним елементом примусової депортації українських дітей.

Українські розслідувачі вже встановили хронологію цієї історії та зібрали докази для Міжнародного кримінального суду, що можуть стати підставою для видачі нових ордерів на арешт.