Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Андрія Коваленка.

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Чого Росія прагне від України зараз

Ворог сподівається, що Київ скоротить свою армію та визнає окупацію чотирьох областей.

Звісно ж, вони говорять про свою конституцію, а в конституцію у них внесені Херсон і Запоріжжя, і вони хочуть всю Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області. Вони хочуть це викласти на стіл перемовин. Дозволити їм це зробити не можна, оскільки таким чином це буде легалізація їхніх злочинів,

– акцентував Андрій Коваленко.

Москва розраховує на торг. Мовляв, щоб окупанти відмовилися від цієї нереалістичної маячні, Україна має щось зробити натомість.

Путін не збирається завершувати війну, навпаки, нарощує військово-промисловий комплекс, збільшує екіпажі для пуску більшої кількості "Шахедів" тощо. Тож у майбутньому слід говорити про контроль за російським озброєнням – контроль за ВПК, скорочення виробництва й озброєнь, скорочення армії Росії і скорочення контингенту, який буде розміщений росіянами на території Білорусі.

Андрій Коваленко переконаний: важелі впливу США на Росію, окрім санкційних, мають бути і збройними.

Тим часом Дональд Трамп говорить, що поставився до Путіна найжорсткіше за всіх.