Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Андрея Коваленко.

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Чего Россия хочет от Украины сейчас

Враг надеется, что Киев сократит свою армию и признает оккупацию четырех областей.

Конечно же, они говорят о своей конституции, а в конституцию у них внесены Херсон и Запорожье, и они хотят всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Они хотят это выложить на стол переговоров. Позволить им это сделать нельзя, поскольку таким образом это будет легализация их преступлений,

– акцентировал Андрей Коваленко.

Москва рассчитывает на торг. Мол, чтобы оккупанты отказались от этого нереалистичного бреда, Украина должна что-то сделать взамен.

Путин не собирается завершать войну, наоборот, наращивает военно-промышленный комплекс, увеличивает экипажи для пуска большего количества "Шахедов" и тому подобное. Поэтому в будущем следует говорить о контроле за российским вооружением – контроле за ВПК, сокращении производства и вооружений, сокращении армии России и сокращении контингента, который будет размещен россиянами на территории Беларуси.

Андрей Коваленко убежден: рычаги влияния США на Россию, кроме санкционных, должны быть и в сфере вооружений.

Между тем Дональд Трамп говорит, что отнесся к Путину жестче всех.