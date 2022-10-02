Похищение директора ЗАЭС: глава МАГАТЭ посетит Киев и Москву, Кулеба поговорил с Гросси

Российские оккупанты 30 сентября похитили генерального директора Запорожской АЭС. По этому поводу глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси решил поехать в Киев и Москву.

Российские оккупанты задержали Игоря Мурашова, когда он ехал с АЭС в Энергодар. Они ответили МАГАТЭ, что гендиректор станции находится в изоляторе временного содержания.

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Кулеба разговаривал с Гросси

Министр иностранных дел рассказал, что провел разговор с главой МАГАТЭ. Кулеба сообщил ему, что Украина готова содействовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.

Я подчеркнул, что Россия должна вывести войска и военную технику со станции. Он заверил, что МАГАТЭ прилагает все усилия для освобождения похищенного Россией директора ЗАЭС,

– подытожил глава МИД.

В Офисе генпрокурора отметили, что по факту похищения гендиректора Запорожской АЭС уже начали расследование. Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

"По данным следствия, 30 сентября 2022 года около 16:00 военнослужащие государства-агрессора совершили похищение генерального директора Запорожской АЭС. Они остановили его автомобиль по дороге от станции к оккупированному Энергодару и, применив силу, увезли его в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Пока точно неизвестно, где находится Мурашов. Расследование проводятся сотрудниками СБУ в Запорожской области.

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Гросси решил уехать в Москву

В МАГАТЭ рассказали, что после получения информации о задержании генерального директора ЗАЭС Агентство связалось с оккупантами, которые сообщили, что он находится в изоляторе временного содержания. Гросси заявил, что это задержание имеет очень значительное влияние, по крайней мере, на 2 из 7 незаменимых компонентов ядерной безопасности, которые он очертил в начале полномасштабной войны в Украине.

Такое задержание любого члена персонала станции само по себе будет источником серьезного беспокойства, в частности из-за его психологического воздействия и давления на остальной персонал, наносящий вред ядерной безопасности,

– отметил гендиректор МАГАТЭ.

Кроме того, гендиректор ЗАЭС несет ответственность за обеспечение ядерной безопасности и безопасности станции:

он обеспечивает выполнение всех операционных процедур станции, в частности, касающихся ядерной безопасности, радиационной безопасности обслуживающего персонала и т.д.

активирует и управляет реагированием на любую ядерную чрезвычайную ситуацию на месте.

"Таким образом, его отсутствие при исполнении обязанностей также оказывает немедленное и серьезное влияние на принятие решений по обеспечению безопасности в целом и безопасности АЭС", – добавил Гросси.

Глава МАГАТЭ надеется, что Мурашов безопасно и быстро вернется в свою семью и сможет восстановить свои важные функции на АЭС.

"Кроме того сегодня присутствующие на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ сообщили, что в окрестностях АЭС снова прогремели несколько взрывов. Как и в случае с предыдущими взрывами, о которых МАГАТЭ сообщило на этой неделе, они, вероятно, были вызваны наземными минами", – рассказали в Агентстве.

Эти взрывы не произвели прямое влияние на системы безопасности или безопасность ЗАЭС. Это событие свидетельствует о постоянном росте количества взрывов противопехотных мин по периметру крупнейшей в Европе атомной электростанции, контролируемой российскими войсками, но обслуживаемой украинским персоналом.

Гросси глубоко озабочен повторными взрывами вблизи ЗАЭС. Он продолжает свои консультации и другие усилия, направленные на скорейшее согласование и внедрение зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Ожидается, что на следующей неделе он отправится в Киев и Москву.

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