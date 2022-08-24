россияне вывозят украинских детей на свою территорию и отдают их в новые семьи, – ISW

Враг продолжает совершать преступления против украинского народа. оккупанты не только уничтожают целые города и села, но и буквально похищают людей. Причем самых младших уже отдают на усыновление.

В стране-агрессорке никогда не выделялись человечностью. Но в последнее время поступает все больше информации о том, что захватчики не просто насильно вывозят граждан нашего государства в Россию, но и отдают на усыновление маленьких украинцев.

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россияне сами подтверждают похищение детей

Как отмечают в Институте по изучению войны, уже сами россияне признаются, что вывозят украинских детей в свою страну. Так, управление по делам семьи и детства Краснодарского края сообщило о программе. Она предполагает вывоз более 1000 маленьких украинцев из Мариуполя. Их вывезли в Тюмень, Иркутск, Кемеров и Алтайский край. И, кичатся оккупанты, этим ребятишкам уже нашли новые "семьи".

Но это еще не все. Та же администрация заявляет, что еще более 300 детей ожидают в свою очередь. Мол, они тоже стремятся к "знакомству с новыми семьями".

кафиров мотивируют усыновлять украинцев

Цинизм россии зашкаливает еще больше. Ведь государство гарантирует единовременную денежную выплату за усыновление украденных украинских детей.

Напомним, что в ГУР сообщили о том, что официальные лица страны-агрессорки вывезли 30 детей из Харцызска, Иловайска, а также Зугреса в оккупированной Донецкой области в Нижний Новгород. Они должны там участвовать в молодежных образовательно-тренировочных программах.

Аналитики подчеркивают, что насильственный вывоз детей – принципиальное нарушение. Особенно если учитывать, что россияне их похищают "намеренно уничтожить полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу". А это противоречит Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Заметим, что незаконное усыновление украинских детей уже прокомментировали в Киеве. Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подчеркнул, что тысяча маленьких украинцев находится в Сибири. И, подчеркнул он, это нарушение как Женевской конвенции, так и Конвенции ООН о правах ребенка.

Он подчеркнул, что россия должна вернуть всех детей, которых она похитила. Маленькие украинцы должны быть со своими родителями или законными опекунами.

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