Похищение мэра Мелитополя попало на видео

Российские оккупанты похитили Ивана Федорова, городского главу Мелитополя. Этот жуткий момент зафиксировали камеры наблюдения.

Соответствующие кадры показал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Вечером 11 марта он опубликовал видео из Мелитополя в телеграмме.

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Мэра похитили оккупанты

О похищении Федорова ранее сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Мэр отказывался сотрудничать с российскими захватчиками.

Враг схватил чиновника в городском кризисном центре, где решал вопрос жизнеобеспечения Мелитополя. Политика увели в неизвестном направлении.

Россияне похитили мэра Мелитополя: смотрите видео

Оккупанты раздают мелитопольцам пропагандистские листовки, в которых цинично лгут, что "Россия гарантирует безопасность и мир". Впрочем, местные жители им не верят и каждый день напоминают, что их город – это Украина.