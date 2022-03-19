Похищение оккупантами журналистки hromadske: в Офисе генпрокурора возбудили дело

Журналистка hromadske Виктория Рощина, вероятно, находится в плену российских оккупантов. По данному факту в Офисе генпрокурора возбудили уголовное производство.

Досудебное расследование проводят следователи СБУ в Запорожской области. Об этом сообщили в телеграме Офиса генпрокурора Украины.

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Похищение оккупантами журналистки hromadske: что известно

По предварительным данным следствия, в Бердянске 15 марта представители ФСБ и вооруженных сил России похитили Викторию Рощину. Девушка готовила материалы о военных действиях на востоке и юге Украины. Hromadske при этом не могло выйти на связь с сотрудницей еще с 12 марта.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. В настоящее время местонахождение журналистки установить не удалось.

В Офисе генпрокурора напомнили, что если вы стали свидетелем военного преступления российских оккупантов, необходимо фиксировать и присылать доказательства по ссылке.

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