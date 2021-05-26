Однако президент Австрии назвал деликатным вопросом альтернативы санкциям в экономическом плане. Чиновник считает, что к процессу стоит привлечь международные платформы.

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Австрия пыталась быть посредником между оппозицией и Лукашенко

По словам политика, Австрия пыталась стать посредником между самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко и белорусской оппозицией. Вена будет продолжать это делать. Кроме того, Ван дер Беллен утверждает, что о событиях следует говорить и с Россией.

В любом случае необходимо будет привлечь другие международные форумы, такие как организация Объединенных Наций,

– отметил Ван дер Беллен.

Правда, чиновник отметил, что недопустимо, чтобы в Европе угоняли самолет, а людей потом сажали в тюрьму и пытали.

Посадка самолета и задержание Протасевича: что надо знать

Белорусские диспетчеры 23 мая заявили, что рейс "Афины – Вильнюс" заминировали. Поэтому самолет вынужденно посадили в аэропорту Минска.

Силовики обыскали пассажиров рейса и задержали основателя белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Взрывчатки на борту не было.

Мировое сообщество осудило инцидент, призвав освободить задержанных и наложить санкции на Беларусь.

Евросоюз даже запретил белорусским перевозчикам летать на свою территорию. Украина тоже отреагировала и закрыла авиасообщение с Беларусью.

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