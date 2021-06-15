Ради 6 миллионов: похищение и убийство бизнесмена из Сербии в Украине заказала жена

Украинские правоохранители предупредили убийство сербского бизнесмена. Похищение и убийство мужчины организовали его жена и ее брат. Все для того, чтобы завладеть 6 миллионами евро.

Следователи выяснили, что преступление планировали еще в конце 2020 года. К его выполнению привлекли гражданина Украины. Так как именно в Украине сербский предприниматель и занимался бизнесом.

Ранее В Киеве похитили бизнесмена из Сербии: видео

Бизнесмен хотел развестись с женой

Вероятная жертва планировала развестись с женой и лишить ее финансов. Именно поэтому вторая половина и решила избавиться от мужа, перед тем заставив подписать его необходимые документы. Будущему исполнителю преступления передали всю информацию.

Женщина отметила, что бизнесмен несколько раз в год приезжает в Украину для контроля деятельности подчиненных ему предприятий. За ликвидацию мужчины обещала квартиру в Москве стоимостью 2 миллиона долларов,

– объяснили в Офисе генпрокурора.

Украинские правоохранители сымитировали похищение

Уже в начале июня 2021, когда преступление было заказано, украинские силовики провели операцию. Они сымитировали похищение потерпевшего в Киеве, а в это время организаторы находились в Сербии. Уже после этого один из организаторов приехал в Украину и заплатил за первую часть преступления 10 тысяч долларов. Его задержали с поличным.

Одному из заказчиков сообщили о подозрении по факту законченного покушения на незаконное лишение свободы и похищение человека и законченного покушения на умышленное убийство. Суд решил избрать для заказчика содержание под стражей. Сейчас украинские прокуроры готовят запрос на международную правовую помощь, чтобы привлечь к ответственности других злоумышленников.

Читайте также Забирали жилье умерших и похищали людей: в Одесской области разоблачили банду мошенников – фото