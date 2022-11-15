Директор крымского зоопарка оправдывается из-за кражи животных из Херсона

Оккупанты воровали в Украине не только стиральные машины, блендеры и чайники. Из Херсона они увезли еще и животных. Захватчики уже начали оправдываться и обещают вернуть четвероногих.

В этом уверяет директор львовского парка "Тайган" и зоопарка "Сказка", крымский бизнесмен Олег Зубков. Он решил как-то бестолково объяснить, почему именно из Херсона оккупанты похитили животных. Также рассказал, какой будет их судьба.

Читайте также Россияне признались в краже енота из зоопарка Херсона и показали видео: как реагируют украинцы

Животные попали под новую оккупацию

По словам Зубкова, притворяющегося ни в чем не повинным, он получил телефонный звонок из Херсона. Вор с опытом рассказал, что даже не подозревал, что в городе есть зооуголок или зоопарк. Как только ему рассказали о животных, которые могут пострадать, сердце захватчика защемило и он решил немедленно спасать четвероногих.

Речь идет о двух волчицах, ослице Даше, животных из зооуголка в сгоревшем торговом центре. Зубков убеждает, что он не мог допустить гибели четырехлапых. Так что их немедленно вывезли в Крым, где они находятся в "Тайгане". Эта же участь касается енотов, похищение которых наделало немало шума.

Оккупант рассказал, когда вернет животных

Бизнесмен рассказал, что ждет команду от так называемой "власти" Херсона. Мол, как только оккупанты смогут снова принять у себя животных, он их непременно вернет. Он пообещал, что планирует вернуть животных "в полном составе". Но сделает он это только тогда, когда соответствующее решение примут сбежавшие на левый берег Днепра местные приспешники из Кремля.

Сколько животных на самом деле украли оккупанты

В Представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым поделились данными из открытых источников. Согласно им, в "Тайгане" незаконно содержатся: лама Рома, 7 енотов, ишак, две волчицы, павлины, фазаны, цесарки и даже белки.

Сами же ролики, на которых можно видеть видео с якобы "операции по спасению" животных Зубковым, – лишь часть пропаганды. Их цель – продемонстрировать, что россияне якобы заботятся о четвероногих и переживают за их состояние.

Напомним, что сам Олег Зубков – тот еще преступник. Известно, что его неоднократно судили. Согласно решению по последнему делу, его должны были лишить свободы на 2 года.

Интересно, что приехал в Херсон он через неделю после того, как его освободили из СИЗО. Вышел из-за решетки он 27 октября, а уже 5 ноября он якобы занялся "эвакуацией" животных из города во временно оккупированный Крым.

Сотрудничает Зубков с оккупантами с момента аннексии полуострова. Сам директор зоопарка – бывший регионал, не только вставший на сторону россиян, но и присоединившийся к рядам пропутинской партии "Единая Россия".

Достойно внимания – в России признались в краже енотов: смотрите видео