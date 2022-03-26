Похищенный мэр Славутича уже на свободе

Мэр Славутича Юрий Фомичев, которого сегодня похитили российские оккупанты, уже на свободе.

Городской совет продолжает свою работу в полном составе. В Славутиче продолжается мирный митинг в поддержку Украины.

Важно На акции в Славутиче погиб человек, – СМИ

Мэр выступил на митинге

Фомичев уже вышел к людям. Он подчеркнул, что до обеда оккупанты покружат, а после должны уехать из города восвояси. Мэр сказал, что россияне оставят один блокпост, и в Славутиче их не будет.

Мы управляем сами... если кому-то надо будет выезжать за пределы города, мы согласуем процедуру,

– добавил Фомичев.

Он говорит, что надо коммуницировать с оккупантами, потому что другого варианта якобы нет.

"У нас нет автоматов, пулеметов, гранатометов, танков. Мы имеем руки, сердца и любовь к Украине", – подытожил чиновник.

Протесты в Славутиче

Жители Славутича вышли на проукраинский митинг с национальной символикой. Они развернули большой государственный флаг. Оккупанты стреляли в воздух и бросали свето-шумовые гранаты.

Захватчики пробрались в городскую больницу, митингующие направились туда. СМИ пишут, что один человек погиб.

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