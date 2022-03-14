Федоров отказывался сотрудничать с захватчиками. Момент похищения зафиксировали камеры наблюдения .

Темы Мэры США требуют освобождения похищенного городского головы Мелитополя

Похищенный мэр Мелитополя находится в Луганске

Старух рассказал, что по имеющейся на сегодняшний день информации, похищенный мэр Мелитополя Иван Федоров находится в оккупированном Луганске. Там ему инкриминируют дело о "терроризме".

Городской голова Днепрорудного Евгений Матвеев тоже в плену оккупантов, но его судьба неизвестна,

– добавил глава Запорожской ОВА.

Напомним, враги выкрали Федорова из городского кризисного центра. Там он решал вопросы жизнеобеспечения Мелитополя. Политика увели в неизвестном направлении.