Федоров відмовлявся співпрацювати із загарбниками. Момент викрадення зафіксували камери спостереження.

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Викрадений мер Мелітополя перебуває у Луганську

Старух розповів, що за наявною на сьогодні інформацією, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську. Там йому інкримінують справу про "тероризм".

Міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв теж у полоні окупантів, але його доля невідома,

– додав голова Запорізької ОВА.

Нагадаємо, вороги викрали Федорова з міського кризового центру. Там він розв'язував питання життєзабезпечення Мелітополя. Політика повели у невідомому керунку.

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